Vaccini: Sicilia fanalino coda per somministrazioni dosi

(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - La Sicilia che dalla settimana prossima, secondo fonti del Ministero della Salute, sarà in "giallo" resta fanalino di coda in Italia per vaccinazioni. Solo il 55,2% della popolazione risulta immunizzato con la doppia dose di vaccino rispetto a una media italiana del 62,2%; le persone in attesa della seconda dose sono l'8,4%, mentre il dato più preoccupante è quello delle persone senza neanche una dose: il 36,3%, contro una media italiana del 29,3%. Come dire che più di un siciliano su tre non è ancora vaccinato. (ANSA).