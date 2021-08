Fotografia: viaggio in Amazzonia negli scatti di Scaglia

(ANSA) - PALERMO, 26 AGO - Torna negli spazi di Al Fresco giardino e bistrot (vicolo Brugnò 1 a Palermo) la rassegna fotografica curata da Salvo Gravano "Gira, foto e firria".

A esporre le proprie immagini in questo nuovo appuntamento con la fotografia sarà Erminia Scaglia. Il 28 agosto alle 18,30 è prevista l'inaugurazione della mostra all'interno del giardino del bistrot.

"Un viaggio per immagini che ci porta in Sud America: quando nominiamo l'Amazzonia, viene in mente a tutti l'enorme foresta fondamentale per la vita sulla Terra, dal momento che ne è, o meglio che ne era, il polmone. Ci sono infatti troppi elementi che a molti sfuggono: per esempio il fatto che il disboscamento e le attività umane in genere abbiano portato l'area a non essere più quella foresta vergine che tutti immaginiamo. Una ricerca pubblicata su Nature e riassunta sul Guardian nel 2021 lo dichiara: la foresta amazzonica produce più Co2 di quanta ne assorba", ricordano gli organizzatori della rassegna.

Il reportage di Erminia Scaglia, realizzato durante il suo impegno con il Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, ha il "merito di cogliere alcune delle molteplici sfaccettature di un'area dove è più evidente lo stridente contrasto tra ricchissimi e poverissimi: Manaus, la capitale dello stato di Amazonas, centro finanziario del nord del Brasile e una delle porte d'accesso alla più grande foresta pluviale tropicale mondiale", dice Gravano.

L'esposizione sarà visitabile durante gli orari di apertura del bistrot (dal mercoledì alla domenica, dalle 16.30 a mezzanotte) fino al 12 settembre 2021. (ANSA).