Denise: morto il nonno materno della bambina

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO, 25 AGO - E' morto Vito Maggio, il nonno materno di Denise Pipitone la bambina scomparsa da Mazara del Vallo il 1 settembre 2004, quando non aveva ancora compiuto 4 anni. Lo ha reso la madre della piccola, Piera Maggio, con un messaggio sulla propria pagina di Facebook: "Non c'è età che tenga per l'amore dei figli per i genitori. Ciao papà, Rip, cerchiamodenise.it". Dopo la pubblicazione sono arrivati migliaia di commenti alla notizia, accompagnate da ricordi e condoglianze a Piera Maggio per la morte del padre. (ANSA).