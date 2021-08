Uccisa da ex fidanzato, lui trovato suicida nel Catanese

(ANSA) - CATANIA, 23 AGO - Si è suicidato Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l'omicidio della ex fidanzata, Vanessa Zappalà di 26. A trovare il corpo sono stati i carabinieri che hanno scoperto la sua auto posteggiata nelle vicinanze.

L'uomo è stato trovato impiccato a una parete di un casolare di una campagna di contrada Trigona a Trescastagni di proprietà di un suo familiare. Le ricerche all'interno sono state avviate dai carabinieri dopo il ritrovamento, nelle vicinanze, della Fiat 500 che Sciuto aveva noleggiato e che la notte scorsa aveva usato per recarsi a commettere l'omicidio ad Acitrezza. Nella vettura gli investigatori hanno anche trovato altri 28 proiettili calibro 7,65.

Una scritta di scuse ai propri genitori e ad alcuni familiari è stata trovata nel muro accanto al corpo di Antonino Sciuto, il 38enne ricercato per l'omicidio della ex fidanzata, Vanessa Zappalà di 26 che si è suicidato in una casa di campagna di uno zio a Trecastagni. Non è stato trovato, al momento, alcun riferimento alla vittima.