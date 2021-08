Valle dei templi Agrigento, è record per spettacolo alba

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - Record assoluto di spettatori all'alba di oggi nella Valle dei Templi di Agrigento per "Risveglio sul Mediterraneo" lo spettacolo itinerante nel sito archeologico patrimonio dell'umanità, visita guidata, teatro e musica fusi insieme per una narrazione di grande suggestione. La visita comincia alle 5 del mattino, ma la folla era tale che alle tre il traffico in zona era già bloccata. "Abbiamo staccato 700 biglietti il massimo assoluto in tempo di pandemia - spiega all'ANSA il responsabile Coopculture Leonardo Guarnieri - un'affluenza tale che proprio per le regole dovute alle norme anti covid abbiamo dovuto lasciare fuori 400 visitatori. Alcuni hanno deciso di aspettare le 8 per la normale apertura del parco, altri sono tornati a casa". La macchina dell'organizzazione però ha funzionato a dovere: "Abbiamo chiesto l'aiuto di una seconda squadra di volontari per i controlli dei Green pass - precisa Guarnieri, la fila si è esaurita in non più di venti minuti. E tutto si è svolto rispettando i distanziamenti e le norme anticovid, secondo i tempi giusti per assistere al sorgere del sole visitando la Valle dei Templi interrotti da dei ed eroi della mitologia classica". (ANSA).