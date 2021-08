Al via Festival di Musica antica a Gratteri

(ANSA) - PALERMO, 21 AGO - Giunge alla sua quindicesima edizione il Festival di Musica Antica di Gratteri, organizzato dall'associazione MusicaMente di Palermo in collaborazione con il comune di Gratteri ed il sostegno dell'assessorato regionale al Turismo ed il ministero per i Beni Culturali. Quattro appuntamenti con nomi d'eccezione del panorama internazionale della musica antica, in programma dal 24 agosto al 5 settembre, alle 21, nell'atrio di Piazza Monumento. La rassegna si aprirà il 24 agosto con lo spettacolo "Dancing Bass- danzare il basso", organizzato in collaborazione con Puglia Sounds, che vede insieme la ballerina Elisa Barucchieri della compagnia Res Extensa e l'ensemble I Ferrabosco, composto da Vanni Rota al violino, Luciana Elizondo e Gioacchino De Padova alla viola da gamba, Giuseppe Petrella alla chitarra barocca e Silvio Natoli alla tiorba. Il 31 agosto la rassegna prosegue con il concerto dell'ensemble Festa Rustica, composto dal flautista Giorgio Matteoli, dall'oboista Fabio D'Onofrio, da Maurizio Salemi al violoncello barocco e Luca Ambrosio al clavicembalo. Il titolo del concerto sarà "Europa Barocca. I gusti riuniti" . Il 1 settembre in programma il concerto di Tiziano Bagnati alla tiorba e Paolo Rigano alla chitarra barocca, intitolato "Caratteri e visioni". Bagnati, liutista dell'Accademia Bizantina, ha ottenuto il premio Gramophone Awards 2021.

Il festival si concluderà il 5 settembre con il concerto "Canti ed Incanti" che vedrà l'Arianna Art Ensemble insieme al cornettista di fama internazionale Andrea Inghisciano.

Comporranno l'Arianna Art Ensemble, Alessandro Nasello al flauto dolce e dulciane, Paolo Rigano all'arciliuto e alla chitarra barocca, Marco Lo Cicero al violone e Cinzia Guarino all'organo e clavicembalo. "Canti e Incanti" è un viaggio nel mondo musicale italiano tra il '500, il '600 e la nascita del Recitar Cantando. (ANSA).