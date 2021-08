++ Migranti si gettano in mare Levanzo, un morto e dispersi ++

(ANSA) - PALERMO, 21 AGO - Un gruppo di migranti si è gettato dal barcone in mare alla vista della costa, nell'isola di Levanzo. Capitaneria di porto, Guardia di finanza e carabinieri hanno recuperato il cadavere di una persona. Le ricerche in mare a Levanzo erano scattate dopo che un tunisino ha chiamato il Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera dicendo di trovarsi in mare nei pressi di una scogliera vicino Trapani insieme ad altri connazionali. Durante la telefonata i militari sono riusciti ad ottenere dal chiamante, attraverso le procedure di geolocalizzazione, una posizione geografica attendibile su cui far confluire i soccorsi. Localizzati all'isola di Levanzo, sono stati inviati sul posto due elicotteri, uno della Guardia Costiera e uno dell'Aeronautica Militare e due motovedette della Guardia Costiera. Queste ultime, individuavano i naufraghi e recuperato cinque persone dall'acqua (e non sei come si era appreso in un primo momento, ndr) ed un uomo privo di vita. Ulteriori ricerche in zona da parte dei carabinieri hanno permesso di individuare a terra tutte le altre 17 persone che facevano parte del gruppo arrivato a Levanzo. Le operazioni si sono concluse e non risultano migranti dispersi.