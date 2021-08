Vaccini: Razza, Stato inizi a valutare obbligo per over 50

(ANSA) - CATANIA, 20 AGO - "Obbligo vaccinale per gli over 50? E' una decisione che lo Stato deve iniziare a valutare.

Personalmente ho detto che in alcune fasce d'età l'introduzione dell'obbligo vaccinale è un'assunzione di responsabilità da parte dello Stato, e forse renderebbe meglio del Green pass perché qualche polemica in più che ha determinato la certificazione verde è stata legata all'aver trasmesso la sensazione che si voleva utilizzare questo strumento al posto dell'obbligo vaccinale". Lo ha detto a Sky TG24 Ruggero Razza, assessore alla Salute Regione Sicilia, ospite di 'Timeline'.

