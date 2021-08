Teatro: al via Rassegna Dionisiaca, lectio di Eugenio Barba

(ANSA) - PALERMO, 20 AGO - Al via da domenica 22 agosto la terza edizione della Rassegna internazionale "Dionisiaca" dedicata al culto e al mito del dio greco protettore del teatro, della forza creativa e del buon vino. Nell'ambito della rassegna di teatro e studi su Dioniso, quest'anno è stato inserito un evento d'eccezione, fedele alla radice internazionale ed interculturale della manifestazione: l'incontro-conferenza del regista Eugenio Barba, ultimo grande maestro vivente, insieme a Peter Brook, del teatro contemporaneo, sui miti creativi della grecità.

L'appuntamento è per martedì 24 agosto alle 19.30 nel giardino di Palazzo Panitteri, nel centro storico di Sambuca, scelto dal maestro Barba per l'incontro ravvicinato con il pubblico che, al termine della conferenza, potrà gustare i vini prodotti dalla cantina Di Prima, partner della rassegna.

Insieme a Barba, noto nel mondo per aver fondato L'Odin Teatret di Hostelbro, in Danimarca, e l'Ista (l'Istituto internazionale di antropologia del teatro), l'attrice Julia Varley che farà alcune dimostrazioni dal vivo, dando vita a "Le Voci di Dioniso" che è anche il titolo della lectio magistralis di Eugenio Barba.

L'apertura ufficiale di Dionisiaca è prevista invece domenica 22 agosto alle 20.30 nello scenario del Calvario-Belvedere di Sambuca con la tragedia "Elettra" di Sofocle, nella messa in scena al femminile prodotta dalla compagnia I Policandri di San Giuseppe Jato, con la regia di Maurizio Vitale. Sul palco Gloria Alfano, Rosetta Iacona, Giuditta Perriera e Giulia Tarantino. Il coro è affidato a Elda Giuntini e Giulia Tarantino. (ANSA).