Incendi: Lega, quali misure adottate in Sicilia per prevenirli

(ANSA) - PALERMO, 20 AGO - "Abbiamo depositato questa mattina una interrogazione per chiedere al governo regionale quali siano i provvedimenti ordinari e straordinari adottati dagli Enti gestori delle aree protette per scoraggiare e impedire gli atti delinquenziali che hanno provocato incendi e devastato interi ettari di vegetazione". Lo afferma Antonio Catalfamo capogruppo all'Ars per la Lega Sicilia.

"Viene inoltre richiesto quali siano state le misure adottate per la cura dei luoghi e i relativi costi e se si sia provveduto nei tempi giusti a costruire eventuali corridoi staglia fuoco - prosegue - che sarebbero stati molto probabilmente risolutivi per evitare il propagarsi di incendi distruttivi nelle aree sottoposte a vigilanza. Occorre pensare a una strategia complessiva e capire dove e se si e' fatto poco per la prevenzione che non e' mai abbastanza." (ANSA).