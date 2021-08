Afghanistan: regista Quatriglio, salvare parenti mio attore

(ANSA) - PALERMO, 20 AGO - Tra gli afghani che rischiano la vita ci sono anche le sorelle e i parenti di Basir Ahang, protagonista del film di Costanza Quatriglio "Sembra mio figlio". È la stessa regista a lanciare ora un appello per salvare il gruppo da tempo perseguitato dai talebani. "Alcuni familiari di Basir - dice - sono stati già assassinati nel novembre 2018. Le sue sorelle sono impegnate sul fronte dei diritti delle donne e delle minoranze. Non c'è tempo da perdere perché da anni la sua famiglia è un bersaglio".

Basir Ahang è cittadino italiano e appartiene alla minoranza Hazara perseguitata dai talebani. Ha preso parte alla vita culturale italiana nel giornalismo, nel cinema e nella poesia.

Ha anche collaborato con l'esercito Italiano, insegnando lingua e cultura Farsi e Pashtu presso la caserma di Treviso.

All'appello di Costanza Quatriglio si aggiunge quello di Basir Ahang: "Chiedo aiuto all'Italia per salvare la mia famiglia bloccata a Kabul. I talebani stanno cercando i miei familiari. Le vie d'uscita si restringono di minuto in minuto".

