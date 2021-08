Michela Giraud con il suo show giura di dire tutta la verità

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - In "La verità, nient'altro che la verità. lo giuro!", tra la scoperta che la fama ha le sue controindicazioni e il consolidamento che le madri sono e resteranno sempre "generatori di ansia", tra una denuncia contro la "setta delle curvy" e uno studio antropologico sulle "fregne con l'ukulele" e la "categoria protetta dei maschi bianchi etero", Michela Giraud, in scena domenica 22 agosto a Villa Filippina alle 21, dà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni di questo momento storico. Il nuovo esilarante show della protagonista di Lol, prodotto e distribuito da Vivo Concerti, fa parte di un tour di Michela Giraud partito il 30 giugno da Milano che - dopo una breve pausa estiva - riparte da Palermo, poi farà tappa a Zafferana Etnea (CT) (Anfiteatro Falcone Borsellino, 24 agosto), prima di proseguire in altre regioni italiane. (ANSA).