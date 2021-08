Lucy Woodward in concerto per Sicilia Jazz Festival

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Il Sicilia Jazz Festival in scena con una preview: un doppio appuntamento che vede protagonista la cantante inglese Lucy Woodward in esclusiva nazionale con l'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina.

Gli spettacoli in programma venerdì 20 agosto con doppio turno, ore 20.00 e 22.00, e sabato 21.00 agosto alle ore 21.30 presso il Complesso Monumentale di Santa Maria dello Spasimo. Lucy Woodward vanta collaborazione con Rod Stewart, Celine Dion, Joe Cocker, Chaka Khan, Nikka Costa, è andata in tour come cantante dei Pink Martini ed è entrata nel giro degli Snarky Puppy.

Tra i big del Sicilia Jazz Festival, voluto dall'assessorato regionale al Turismo e affidato alla Fondazione The Brass Group, grandi nomi come quello di Stefano Bollani, Billy Cobham, Richard Bona, le produzioni inedite che vedono protagonista l'Orchestra Jazz Siciliana insieme ad alcuni esponenti di spicco della musica italiana come Alex Britti, Samuel Romano, Roy Paci ed un tributo a Franco Battiato. Tra gli appuntamenti anche il concerto dedicato a Lelio Giannetto, che vedrà la partecipazione dell'Instant Composer Pool e della Sicilian Improvisers Orchestra.

Il Festival si svolgerà in un'area del Centro Storico di Palermo, dal 13 al 19 settembre, per una intera settimana, in cui si susseguiranno concerti tra big, musicisti residenti, Maestri e giovani talenti di tutti gli Istituti Musicali di Stato della nostra Isola. Dal Conservatorio Scarlatti di Palermo all'Istituto Bellini di Catania, dal Corelli di Messina allo Scontrino di Trapani, fino all'Istituto Toscanini di Ribera.

