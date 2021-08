Archeologia: Kàntharos attico attribuito a pittore di Brygos

(ANSA) - PALERMO, 19 AGO - Il kàntharos attico a figure rosse è attribuibile alla produzione del pittore di Brygos. Sulla fascia figurata del vaso è rappresentato Dioniso con satiri e menadi, disegno attribuito al noto pittore greco antico, vissuto tra il VI e il V secolo a.C. e considerato uno dei maggiori artisti della ceramica attica a figure rosse. A stabilirne l'autenticità è il test basato sulla Termoluminescenza messo a punto dai docenti dell'Università di Catania in collaborazione con la rete CHNet - Cultural Heritage Network dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Una metodologia finalizzata all'autenticazione di reperti ceramici tramite l'ottimizzazione di test basati sulla termoluminescenza nell'ambito di un progetto avviato nel 2019 in collaborazione con il Laboratorio del Falso dell'Università di Roma Tre.

Nel Laboratorio analisi superfici Roma Tre (Lasr3), diretto dal prof. Luca Tortora, i docenti dell'Università di Catania - Anna Gueli, responsabile dei laboratori Ph3dra del dipartimento di Fisica e Astronomia "Ettore Majorana", e Carlo Trigona del Dipartimento di Ingegneria elettrica elettronica e informatica - hanno realizzato la fase di prelevamento del campione e le misure indirette per la stima delle variazioni termiche in presenza del proprietario del manufatto.

"Nel corso della fase del prelevamento è stata applicata la procedura messa a punto in laboratorio per l'analisi di compatibilità con l'età presunta di manufatti in ceramica e terracotta incrociando i risultati della termoluminescenza con quelli ottenuti con i metodi di misura e trasduzione non invasivi - spiegano Gueli e Trigona -. I risultati hanno permesso di confermare l'attribuzione del kàntharos alla produzione più antica del pittore di Brygos e anche di validare la nuova procedura nata nei laboratori dell'ateneo catanese".

Una tecnica avanzata che verrà presentata al prossimo congresso internazionale Metrology for Archaeology and Cultural Heritage "MetroArcheo" in programma a Milano dal 20 al 22 ottobre prossimi. (ANSA).