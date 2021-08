Teatri di pietra: a Taormina 'La Traviata & Boheme recital'

(ANSA) - TAORMINA, 18 AGO - Dopo i concerti nei principali siti archeologici siciliani - Gela, Palazzolo Acreide, e Tindari - il Festival dei Teatri di Pietra organizzato dal Coro Lirico Siciliano sarà sul palco del Teatro Antico di Taormina. Domani, dalle 21.30, il programma prevede un omaggio a Giuseppe Verdi e Giacomo Puccini con un titolo dedicato ai due massimi compositori della tradizione operistica con "La Traviata & La Boheme recital". Sarà un excursus sui due capolavori con Leonora Ilieva (Violetta, Musettta), Stephanie Van Der Goes ( Mimì), Andrea Bianchi (Alfredo, Rodolfo) e Alessio Verna (Giorgio Germont, Marcello). Saranno accompagnati da Francesco Allegra al pianoforte. Saranno eseguite celebri romanze da "Mi chiamano Mimì" a "Sempre libera", da "Che gelida manina" a "Libiamo ne' lieti calici", da "O soave fanciulla" a "Parigi, o cara" Venerdì 20 agosto, sempre con inizio alle 21,30, sarà rappresentata Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni e il suo seguito, "Dodici anni dopo", di Mario Menicagli. Protagonisti Piero Giuliacci e Patrizia Patelmo che sostituirà Sonia Ganassi, bloccata da un'improvvisa indisposizione, rispettivamente Turiddu e Santuzza. Il Coro Lirico Siciliano e l'Orchestra Filarmonica della Calabria, saranno guidati da Filippo Arlia, per la prima parte e dallo stesso Menicagli per il sequel, Dodici anni dopo. La regia è affidata a Pier Francesco Maestrini. Le scene sono in coproduzione con il Teatro dell'Opera Astra di Gozo (Malta). Novità assoluta dell'edizione 2021 il sequel di Cavalleria Rusticana di Mario Menicagli, che ci proietta a Vizzini dodici anni dopo e sarà rappresentato a conclusione dell'atto unico mascagniano: Alfio è uscito di prigione e chiede il perdono della comunità, Turidduzzu, figlio di Santuzza e Turiddu e nel finale gioia e festa in tutto il paese Il capolavoro verista, sarà poi replicato per l'ultima volta il 27 Agosto al Teatro greco di Siracusa. (ANSA).