Festival Identità Siciliana, di scena Mario Incudine

(ANSA) - PALERMO, 18 AGO - Tappa palermitana per il Festival musicale sull'Identità siciliana, sostenuto dall'Assessorato regionale ai Beni Culturali. Domenica 22 agosto alle 21 nell'atrio del Museo d'arte moderna e contemporanea di Palazzo Riso il cantautore ennese Mario Incudine proporrà una carrellata di suoi pezzi e rivisitazioni di brani della tradizione popolare, accompagnato dalla Giovane Orchestra Sicula. Non mancheranno i classici come Nicuzza, Vitti na Crozza e Ciuri Ciuri arrangiati per orchestra da Enrico Fallea. Il giorno prima, sabato 21 agosto, Incudine sarà invece a Contessa Entellina (Spiazzo greco ore 21:30) nell'ambito del Terre Sicane Wine Fest.

"Un'iniziativa che ci consente di parlare di identità ai giovani attraverso altri giovani artisti e tramite un elemento trasversale qual è la musica, capace di arrivare a tutti e subito, qualunque sia il genere" ha commentato l'assessore regionale ai Beni culturali Alberto Samonà.

Il Festival musicale sull'Identità siciliana per questa sua prima edizione prevede quattro appuntamenti, questo al Museo Riso è il secondo: è un progetto ideato dal direttore artistico sancataldese Raimondo Capizzi, presidente e fondatore della formazione orchestrale nel 2013, quando aveva soltanto 16 anni.

La Giovane Orchestra Sicula nasce appunto otto anni fa da un gruppo di amici che volevano suonare insieme: in poco tempo è diventato in un progetto di lungo corso e in un impegno solido e stabile. Oggi è l'unica formazione orchestrale del centro Sicilia, formata da più di 70 elementi dai 16 i 60 anni provenienti da 6 province differenti. . (ANSA).