A Cefalù Notti sotto le stelle con musica e letteratura

(ANSA) - PALERMO, 18 AGO - "Cefalù d'Autore - Notti Culturali sotto le stelle" propone questa sera (18 agosto) uno spettacolo dedicato alla musica jazz standard ed alla pop music. Alle ore 21.30 presso il Giardino Martiri Cefaludesi del razzismo, in via Giglio, si esibiranno I Brass Talent della Scuola Popolare di Musica The Brass Group. La rassegna continua con i giovani artisti della Scuola guidata dal direttore, il Maestro Vito Giordano. Tra le varie esibizioni che si susseguiranno, le allieve di canto jazz di Lucy Garsia e di Carmen Avellone accompagnate da una ritmica di giovani musicisti quali Arabella Rustico al basso e contrabbasso, Alessio Romeo al piano, Francesco Foresta Junior alla batteria, tra le vocalist Verdiana Mineo, Simona Bonura, Carla Messina, Caterina Lillo. Una nota particolare è da dedicare al gruppo "The Flex" composta da Eleonora Pampillonia e Stefano Rubino voce, Elio Bargione chitarra, Vincenzo Colonna Romano al piano, Alessandro Daino al basso, Dario Rizzuto chitarra, Francesco Foresta Junior alla batteria. La band The Flex si è creata all'interno della classe di musica d'insieme pop del Maestro Fabio Lannino.

La rassegna prosegue il 19 agosto con lo spettacolo "L'Estate del 78" con Roberto Alajmo che leggerà alcune pagine dell'omonimo libro accompagnato dalle al pianoforte del Maestro Bepi Garsia, composte da Marco Di Stefano. Il 20 agosto sarà la volta della performance dedicata ad un grande scrittore siciliano del '900 Leonardo Sciascia, "Il Cavaliere e la morte" dall'omonimo romanzo, con le voci narranti di Gigi Borruso e Stefania Blandemburgo e con le musiche originali eseguite da Gianni Gebbia, Diego Spitaleri e Fabio Lannino, una prima esecuzione assoluta La rassegna si conclude il 21 agosto con lo spettacolo diVito Giordano 5tet.

