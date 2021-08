Incendi: finora oggi sono stati 174 gli interventi in Sicilia

(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Sono stati finora 174 gli interventi effettuati oggi in Sicilia dai vigili del fuoco, forestali e protezione civile per spegnere gli incendi. Trenta quelli in provincia di Palermo.

Squadre impegnate da questa mattina per arginare diversi roghi di vegetazione alimentati dalle alte temperature che stanno ancora interessando il territorio siciliano. I comuni maggiormente interessati nel palermitano sono Altavilla Milicia, Trabia, Misilmeri, Bagheria, Partinico, Balestrate, Carini, Altofonte e Palermo. E' intervenuto anche un elicottero che sta effettuando diversi lanci di acqua nel comune di Altavilla Milicia. (ANSA).