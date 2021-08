Migranti:Lamorgese,a Palermo per ringraziare impegno sindaci

(ANSA) - PALERMO, 15 AGO - "Quando ho scelto Palermo per la riunione del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica ho pensato che era il periodo pù intenso di arrivi di flussi migratori. Non ho voluto nascondermi, ho voluto metterci la faccia e ho ritenuto di dover essere vicino a una terra di primo approdo dei migranti che merita rispetto e ringraziamento per tutte le attività che i sindaci si trovano a dover affrontare". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese in conferenza stampa a Palermo. "Non ci sono evidenze in questi termini, cioè di una regia occulta che lega i roghi che sono scoppiati in varie regioni. Certamente occorre una cultura volta a preservare l'ambiente e il territorio", ha detto il ministro parlando degli incendi. (ANSA).