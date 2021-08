Libri: a Santa Margherita Belìce le 'radici' di Elsa Morante

(ANSA) - PALERMO, 11 AGO - "Elsa Morante e le sue radici nel paese del Gattopardo" è il titolo di una serie di iniziative che il 20 agosto a Santa Margherita Belice culmineranno con l'Intitolazione della Biblioteca Comunale alla grande scrittrice del novecento. La manifestazione si svolgerà alle 17:30 con gli interventi, fra gli altri, del Sindaco Franco Valenti e di Francesco Morante (pronipote di Augusto, padre di Elsa). Alle 20.30 nel III cortile del Palazzo Cutò-Filangeri si terrà un laboratorio sulle origini siciliane di Elsa Morante. Interventi delle partecipanti al gruppo di lavoro: Margherita Cacioppo, architetto; Gabriella Ebano, scrittrice fotografa; Marinella Fiume, scrittrice storica; Margherita Rimi, psichiatra poeta: Angela Scandaliato, scrittrice storica e Francesco Morante; coordina: la giornalista Margherita Ingoglia.

Elsa Morante è riconosciuta dalla critica internazionale come la più importante scrittrice del Novecento. Recenti approfondimenti di archivio storico-letterario hanno fatto emergere l'inconfutabile legame di Elsa Morante con la Sicilia, che ha dato i natali al padre, naturale Augusto, nato proprio a Santa Margherita di Belice (Ag), il 29 maggio del 1876. I dati scaturiti da accurate ricerche anagrafiche, negli archivi del comune di Santa Margherita di Belice e in quello parrocchiale, mettono in luce, il complesso albero genealogico. Un contributo efficace viene dato dalla lettura de - Il Soldato Siciliano - che fa parte di una raccolta dal titolo Lo scialle andaluso ed.

Einaudi, dove Elsa Morante chiama il paese, del suo vero padre, con il vero nome di Santa Margherita. (ANSA).