Vaccini: postazione in mercati ingrosso a Catania

(ANSA) - PALERMO, 10 AGO - Giovedì e venerdì prossimi una postazione predisposta dalla struttura commissariale emergenza Covid Catania, sarà operativa al Maas (Mercati Agro Alimentari all'Ingrosso Sicilia), per la somministrazione del vaccino agli operatori dell'ortofrutticolo e dell'ittico. Aree anamnesi, somministrazioni e attesa, saranno allestite all'interno dell'ampia sala conferenze della struttura che "ha aderito alla campagna vaccinale con grande senso di responsabilità", dice il commissario Pino Liberti.

L'iniziativa rientra in un programma di prevenzione capillare attraverso i vaccini di prossimità, promosso dalla Presidenza della Regione e dall'assessorato della Salute, e volto a "entrare" fisicamente negli ambienti di lavoro, negli stabilimenti balneari, nelle zone della movida, all'ingresso di eventi musicali. "Abbiamo istituito - spiega Liberti - un canale istituzionale, vaccini.serviziessenziali@aspct.it, attraverso cui comuni, aziende, scuole, associazioni, sono stati invitati ad effettuare una ricognizione dei soggetti ad oggi non vaccinati e che fanno richiesta di essere immunizzati.

Concordando giorno e orario - aggiunge il commissario - provvediamo a rispondere alle richieste".

Le somministrazioni si effettueranno in entrambe le giornate, la mattina dalle 8.30 alle 12. (ANSA).