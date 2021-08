Teatro: Aronica indaga su 7 "Vizi" capitali

(ANSA) - PALERMO, 10 AGO - Tre streghe di shakesperiana memoria fanno una scommessa su un'umanità triste, viziosa, segnata dai 7 "Vizi" capitali" che è il titolo dello spettacolo scritto e diretto da Gaetano Aronica, al debutto domani sera 11 agosto al tempio di Giunone di Agrigento alle 21,00. L'attore agrigentino che è presidente del Teatro Pirandello e che di recente ha avuto un successo internazionale con "Barbarians", la serie di Netflix, interamente recitata in latino. Oggi Aronica si rivolge a Paracelso, a Puskin, e immagina la scommessa delle tre streghe: "mettere su un galeone, in mezzo al mare - afferma il regista- un campione di umanità, personaggi teatrali afflitti da invidia, gelosie, lussuria sfrenata e accidia. Finiranno con lo sbranarsi gli uni con gli altri? E' ciò che inevitabilmente accade. C'è una frase di Paracelso che mi ha orientato, dice che "solo la dose fa il il veleno" e allora ne consegue che "la salvezza sta nella scelta".

"Gli eccessi, anche delle cose e dei sentimenti che di per sé sono buoni - sottolinea Aronica -, producono vizi, violenze.

L'amore per esempio se supera i limiti diventa gelosia, prevaricazione, possesso. Questo mi è parso dolorosamente attuale. Lo spettacolo è una favola crudele, l'uomo supera i limiti anche con la natura ed è sotto gli occhi di tutti. Sul galeone troviamo personaggi, da Don Giovanni a donna Anna, al Commendatore, a Don carlos, archetipi di una vita vissuta guidati dai 7 vizi capitali, ma Paracelso ci regala anche i 7 rimedi capitali, che si possono riassumere nel non permettere all'odio, alla tristezza, al rancore, alle offese di avvelenarci l'esistenza. L'ultimo rimedio è "non temere il domani". Fuggire gli eccessi quindi è la lezione degli antichi, perché spezzata l'armonia del corpo o dell'universo, unico risultato sono le malattie. Le musiche sono quasi tutte di Mozart. Ma quello che mi rende orgoglioso è che lo spettacolo, coprodotto da Coop Culture e dal Teatro Pirandello utilizza la Compagnia e le maestranze del teatro, tutti siciliani. In questo momento è importante".

La tournée tocca Agrigento, al tempio di Giunone, il 12 agosto a Caltagirone, il 16 a Sambuca di Sicilia, all'alba, sul Monte Adranone, il 17 a Sciacca, il 21 alla Villa Romana di Realmonte. Aronica riceverà il 4 settembre il premio miglior attore a Taormina Naxos proprio per il ruolo del generale Varo in "Barbarians". (ANSA).