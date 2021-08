Kinéma, cinema e arti visive nella Valle dei Templi

(ANSAmed) - ROMA, 10 AGO - La Grecia e il cinema, il classico e il contemporaneo, la storia e il presente. Sono queste le radici di Kinéma la rassegna di cinema e arti visive curata da Leandro Picarella, che animerà il Parco della Valle dei Templi dal 19 al 21 agosto, per tre giorni di proiezioni e incontri- aperti al pubblico e gratuiti- dedicati al meglio del cinema contemporaneo e ai suoi protagonisti, in un luogo di straordinaria bellezza: ai piedi del Tempio di Giunone, nel parco archeologico e paesaggistico più esteso del mondo- circa 1.300 ettari- Patrimonio Culturale dell'Umanità, UNESCO.

Un festival che non è soltanto una rassegna di cinema, ma un laboratorio creativo che offre uno spaccato culturale ampio e all'avanguardia, fra cinema fotografia, teatro e giornalismo.

Letizia Battaglia, Emma Dante, Pietrangelo Buttafuoco, Donatella Finocchiaro, Corrado Fortuna, Ornella Sgroi ed Ester Pantano, sono i protagonisti di questa edizione che celebra la Sicilia ma con un respiro internazionale, e ospita una selezione di film e cortometraggi capaci di abbracciare temi e sensibilità diverse.

Si apre giovedì 19 agosto con Emma Dante e Donatella Finocchiaro intervistate da Ornella Sgroi, e la proiezione del pluripremiato film Le sorelle Macaluso. Venerdì 20, omaggio a Franco Battiato attraverso il ricordo del giornalista e amico Pietrangelo Buttafuoco e di Corrado Fortuna, l'attore - alter ego del musicista nel suo primo lungometraggio Perduto Amor, proiettato nella stessa serata.

Ospite d'onore della manifestazione, sabato 21 agosto, è Letizia Battaglia, una pioniera della moderna fotografia, la donna universalmente riconosciuta come una delle figure più importanti dello scenario contemporaneo, non solo per le sue fotografie saldamente presenti nell'immaginario collettivo, ma anche per il valore civile ed etico di tutta la sua produzione. Kinéma vuole celebrare la grande fotografa dedicandole la serata di chiusura, con la proiezione del film La Mia Battaglia di Franco Maresco.

La madrina della kermesse Kinéma è Ester Pantano; l'attrice rivelazione dell'anno reduce dal grande successo della serie TV Màkari, porterà per mano gli spetta tori nel magico mondo delle arti e della Valle dei Templi.

Kinéma è un evento promosso dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento e realizzato da Qoomoon con il patrocinio del Comune di Agrigento. (ANSAmed).