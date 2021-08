Migranti: Lamorgese, emergenza se restassero in Sicilia

(ANSA) - TORINO, 09 AGO - "L'emergenza ci sarebbe se restassero tutti in Sicilia. Cosa che non avviene perché dopo il periodo di quarantena sulle navi vengono distribuiti sul territorio". Così oggi a Torino il Ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese, ha risposto a una domanda dei giornalisti sulla questione dell'arrivo via mare dei migranti. Lamorgese ha affermato che la scelta di predisporre delle navi per i controlli sanitari "è stata positiva". Inoltre ha fatto presente che "molti degli sbarchi sono autonomi e non possiamo fermarli" (ANSA).