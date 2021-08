Incendi: sindaco Gibellina, gesto criminale contro Cretto

(ANSA) - PALERMO, 08 AGO - "La delinquenza non si ferma nemmeno davanti ai luoghi sacri. Per fortuna il cretto di Burri non è stato danneggiato dalle fiamme che hanno distrutto la macchia mediterranea che lo circonda". Lo dice il sindaco di Gibellina Salvatore Sutera, ringraziando i vigili del fuoco che con un elicottero sono riusciti a domare l'incendio che ha lambito il Cretto, l'opera di land art realizzata da Alberto Burri tra il 1984 e il 1989 nel luogo in cui sorgeva la città vecchia di Gibellina. "Proprio ieri si è svolto sul Cretto, che è un monumento civile e culturale, - ricorda il sindaco - lo spettacolo di Vinicio Capossela che ha chiuso, con una piece ispirata alla Commedia di Dante, la quarantesima edizione delle Orestiadi. Ieri era anche il decennale della scomparsa di Ludovico Corrao, l'uomo che ha voluto fortemente il Cretto come sublimazione della sua idea della rinascita di Gibellina e del rilancio del territorio del Belice".

"La comunità - conclude il sindaco di Gubellina - è colpita da questo gesto insensato e criminale che dimostra disprezzo per una storia che non ha eguali nel mondo. Ci auguriamo che gli autori possano essere individuati e consegnati alla giustizia".

(ANSA).