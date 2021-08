Fiamme in un'azienda di Aspra, indagini

(ANSA) - PALERMO, 08 AGO - Un incendio la scorsa sera è divampato nell'azienda per la trasformazione del pesce di Aspra, la Flott. Le fiamme molto alte hanno lambito anche il museo delle acciuga che si trova a pochi metri. Il rogo è partito da un magazzino pieno cartoni. Sono diverse le squadre dei vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'incendio. "E' la terza volta che succede - fanno presente i responsabili del museo dell'acciuga - Qualcosa bisognerà pur fare per evitare che si ripeta di nuovo un rogo che rischia di mandare in fumo il lavoro di tante persone". (ANSA).