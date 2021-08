MigrantI: 257 sbarcano a Trapani da Sea watch

Sono in corso le operazioni di sbarco dei 257 migranti dalla Sea Watch3 arrivata questa mattina al porto di Trapani. A bordo anche 70 minori non accompagnati. Pian piano i migranti stanno lasciando l'imbarcazione dell'Ong tedesca. Tutti verranno sottoposti al tampone prima di essere trasbordati sulla nave quarantena dove osserveranno il periodo di osservazione prima di essere trasferiti nei vari centri dell'Isola. Invece sbarcheranno a Pozzallo i 549 migranti che da diversi giorni si trovano a bordo della Ocean Viking, la nave della ong Sos Mediterranee, dopo esser stati salvati in diverse operazioni di soccorso davanti alla Libia. Lo rende noto la stessa organizzazione con un tweet sottolineando che dopo aver ottenuto dalle autorità italiane l'assegnazione, la Ocean Viking arriverà in porto domani. "Sollievo per i 549 sopravvissuti, domani sbarcheremo a Pozzallo - scrive Sos Mediterranee - Troppo spesso, negli ultimi 3 anni, le persone salvate in mare hanno dovuto aspettare giorni prima di sbarcare, a discapito della loro salute mentale e fisica".