Musica: Mattanze di Mario Modestini a Palazzo Abatellis

(ANSA) - PALERMO, 06 AGO - La continua ricerca stilistica di Mario Modestini, compositore e polistrumentista siciliano di fama internazionale, che da oltre 60 anni continua, instancabilmente, ad arricchire un repertorio sconfinato di produzioni e collaborazioni, si arricchisce sul solco della rinnovata creatività che trova forma, anche, nella continua opera di riscrittura delle sue Mattanze - Saga & Cialome.

Il concerto verrà presentato domenica 8 agosto, alle ore 21.00, nell'atrio della Galleria regionale di Palazzo Abatellis - in attesa di raggiungere la Russia e la Cina, per due esibizioni dal respiro internazionale, pandemia permettendo - in uno spettacolo di voci e musiche, eseguito nella forma di Oratorio in versione cameristica, nel nuovo arrangiamento musicale che mette insieme, in un ensemble, gli artisti: Maurizio Maiorana (Canto, Recitante, flauto dolce e tubet), Alessandra Salerno (Canto, Recitante), Jerusa Barros (Canto, Recitante), Giorgia Panasci (arpa), Tobia Vaccaro (chitarra acustica), Marilena Sangiorgi (flauto), Dario Campagna (clarinetto), Giorgio Gasbarro (violoncello), Giulia Perriera (percussioni); regia di Francesco Panasci con le Edizioni della Panastudio.

«Nel mio lungo e travagliato navigare - dichiara Mario Modestini - non ho mai sofferto il maremoto né l'impietosa furia dei venti, ma la perfidia, la viltà, l'ipocrisia, l'egolatria e le idiozie di aguglie, murene, pesci palla e pescecani che di continuo, voraci, mi hanno guizzato e sprizzato intorno. Le Mattanze sono per me, dunque, memoria della tradizione e metafora di vita, ieri come oggi».

Prima del concerto, la mattina di sabato 7 agosto Mario Modestini riceverà, a Villa Niscemi, dal sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, il riconoscimento della "Tessera Preziosa del mosaico Palermo" per la sua attività artistica . (ANSA).