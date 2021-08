Green pass: donna in parco Selinunte, non lo sapevo tornerò

(ANSA) - CASTELVETRANO, 06 AGO - Nel parco archeologico di Selinunte, a Castelvetrano (Trapani) che si affaccia sul mare oggi solo una donna non aveva il grenn pass e non è potuta entrare. All'addetta ai controlli ha detto: "Non sapevo ci fosse obbligo per le aree aperte. Tornerò". Per il resto situazione normale alla biglietteria che oggi ha registrato 650 ingressi.

Nel parco si entra su prenotazione ma l'addetta aiuta anche i visitatori che non l'hanno fatta a registrarsi sul sito attraverso il cellulare e poi li fa entrare. L'assessore ai Beni Culturali Alberto Samonà ha detto: "Rispettiamo le norme nazionali, nonostante ci siano alcune disposizioni che lasciano perplessi, come per esempio l'ingresso nei parchi archeologici che sono all'aperto e anche molto ampi. Inoltre, ricordo, che già dall'anno scorso si entra con ingressi contingentati".

