Eurodeputato senza green pass: Razza, non corretto

(ANSA) - PALERMO, 06 AGO - "Ero stato informato della visita dell'eurodeputata al 'Cervello' a seguito della vicenda che ha riguardato il paziente ricoverato. Comprendo l'esigenza della massima trasparenza, noi abbiamo nominato fin da subito una commissione d'inchiesta e se emergeranno responsabilità non saranno fatti sconti a nessuno. Tuttavia, anche in un'attività ispettiva non è corretto mettere a rischio se stessi e gli altri". Così all'ANSA l'assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza, a proposito del sopralluogo effettuato stamani nei reparti Covid delll'ospedale "Cervello" di Palermo dell'eurodeputata della Lega, Francesca Donato. (ANSA).