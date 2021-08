Turismo: boom presenze in resort Mangia's, tutto esaurito

(ANSA) - PALERMO, 05 AGO - Mangia's Sea View Resorts & Clubs, brand di proprietà del Gruppo Aeroviaggi Spa - prima catena alberghiera italiana per room market share di proprietà nel 2019 e seconda catena italiana specializzata in località di mare, insignita del premio Booking Traveller Review Awards 2021 - ufficializza i primi risultati della stagione estiva 2021. Al 31 luglio il Gruppo ha registrato una crescita record del +203% dei ricavi camera, generati nei primi sette mesi del 2021 da canali finali diretti, rispetto allo stesso periodo del 2019 nel contesto pre-Covid. La crescita dei ricavi ha riguardato tutte le 14 strutture del Gruppo presenti in località di pregio di Sicilia e Sardegna tra cui Favignana Premium Resort & Villas, l'ultima novità della collection.

Dall'avvio della stagione 2021 le prenotazioni nei Resorts & Clubs Mangia's hanno portato a un boom di presenze, facendo registrare il fully booked nelle strutture del Gruppo che hanno applicato tutte le misure di prevenzione anti Covid. Nel periodo maggio-luglio, sono state generate complessivamente oltre 25mila room nights (prenotazioni di camere) tramite canali diretti con una crescita rilevata del 90% rispetto al 2020. Le presenze estere hanno provenienza principale dal Centro Europa. Il 15% delle prenotazioni dei clienti stranieri è stato effettuato online, in aumento del 50% circa sulle prenotazioni online 2020 del turismo estero. "Nel contesto della crisi pandemica 2020 abbiamo deciso di avviare un ambizioso progetto di riposizionamento del Gruppo incrementando la forza attrattiva del nostro marchio a livello internazionale attraverso un percorso mirato di crescita rivolto in particolare ai canali diretti. Il 2021 ha confermato la lungimiranza delle scelte intraprese" ha dichiarato Marcello Mangia, Presidente di Mangia's. (ANSA).