Incendi: roghi in provincia di Palermo, danni sulle Madonie

(ANSA) - GANGI, 05 AGO - Un'altra notte notte di incendi in provincia di Palermo. La zona delle Madonie la più devastata. Il rogo che ieri ha devastato il territorio di Gangi si è propagato fino a colpire i territori di Geraci Siculo, San Mauro Castelverde e Scillato. Una delle aree naturalistiche più belle della provincia è stata devastata dalle fiamme. La notte scorsa sono stati registrati complessivamente nel palermitano 40 incendi su cui sono intervenute i vigili del fuoco e i forestali; almeno altre 50 le segnalazioni ancora in coda.

Brucia tutta la provincia a causa della mano di incendiari, delle alte temperature e del vento di scirocco che soffia da alcuni giorni. Le situazioni più gravi nella zona del partinicese, a Balestrate e Campofiorito. Ingenti i danni provocati dalle fiamme che hanno divorato ettari di macchia mediterranea e campi coltivati. I sindaci sono stati in prima linea nelle operazioni di spegnimento. (ANSA).