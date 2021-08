Green pass: gestore palestra, da me potrà entrare chiunque

(ANSA) - BORGETTO, 05 AGO - "Qui non chiediamo il green pass per entrare. Ce l'hai? Bene. Non ce l'hai? Va bene ugualmente.

Noi vogliamo fare solo il nostro lavoro che non è quello di fare i controllori". È quanto c'è scritto su un foglio appeso all'ingresso della palestra di Borgetto (Pa) dal proprietario David Daidone. Il 'green pass' scatterà da domani per poter accedere a palestre, piscine, parchi o sale di ristorazione.

Daidone, che è il titolare della Gym body club, palestra di via Rosa Luxemburg, ha già preannunciato che non darà seguito in alcun modo al provvedimento. L'uomo ha affisso un altro volantino con un brano dello scrittore Primo Levi in cui si spiega come l'Italia entrò nella dittatura nazista. Nella sua pagina Facebook campeggia la foto con la scritta "No green pass". (ANSA).