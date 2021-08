Al via Festival "Il Mare colore dei Libri" a Marsala

(ANSA) - MARSALA, 05 AGO - Si alzerà domani pomeriggio venerdì 6 agosto, alle 17, a Villa Cavallotti, a Marsala, il sipario sul festival "Il Mare colore dei Libri": tre giornate con circa 50 appuntamenti tra presentazioni di testi e incontri con gli autori e altri eventi eterogenei per tutte le età legati alla lettura e alla parola scritta e parlata. Domani sera, si andrà avanti fino a mezzanotte, mentre sabato e domenica i cancelli dello storico giardino comunale di Marsala saranno aperti sia di mattina che nel pomeriggio e la sera (dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 24). Il festival è anche una fiera del libro: circa 20 case editrici siciliane posizioneranno i loro stand tra i viali "La nascita di un nuovo festival dedicato ai libri - dice il direttore artistico Ottavio Navarra - è un evento straordinario, che come tutte le nascite va festeggiato. E' anche un momento di speranza per il mondo dell'editoria indipendente, perché dopo lunghi mesi di buio provocati dalla pandemia, finalmente ricominciamo a costruire incontri in presenza, che sono necessari per il nostro settore". Venti gli appuntamenti in programma per domani in diversi punti di Villa Cavallotti, a cui sono stati dati toponimi suggestivi, denominati ad hoc per il festival: Golfo Gianni Rodari, Cala Natalia Ginzburg, Molo Andrea Camilleri, Ormeggio Maria Messina, Baia Goliarda Sapienza e Approdo Leonardo Sciascia. Nomi suggestivi, collegati a grandi nomi della letteratura e al tema del mare con le sue infinite connessioni letterarie, su cui il festival si basa. (ANSA).