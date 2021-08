Porti: accoglienza turisti, a Palermo montata tensostruttura

(ANSA) - PALERMO, 04 AGO - Turismo in ascesa e maxi navi da crociera sempre più frequenti al porto di Palermo. Per fronteggiare il massiccio arrivo dei croceristi, l'autorità di sistema portuale di Sicilia occidentale (AdSP) ha fatto installare una tensostruttura temporanea di 1.500 metri quadrati nella banchina Sammuzzo, completa di arredi e impianto elettrico, idrico e di climatizzazione, dove si svolgeranno le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri sia in transito sia in turn around. Inoltre, la tensostruttura è attrezzata per eseguire i necessari controlli previsti dalla normativa e dai protocolli anti Covid all'interno del Porto di Palermo. Ad aggiudicarsi la gara per l'installazione e l'affitto è stato il raggruppamento temporaneo d'impresa Italrent srl di Palermo e Promostand srl di Milano (ma con sede anche a Regalbuto, Enna) che ha presentato un ribasso dello 0,50 per cento pari a 448.107 euro su una base d'asta di 450.359 euro. il raggruppamento di imprese dovrà garantire la manutenzione per un periodo di dodici mesi. La struttura è operativa ed è stata già stata utilizzata lo scorso 28 luglio, in occasione dell'arrivo contemporaneo di due grandi navi da crociera. (ANSA).