Consegnate nuove motovedette a Capitaneria di Porto Palermo

(ANSA) - PALERMO, 04 AGO - L'azienda veneta Cantiere Navale di Vittoria ha consegnato due nuove motovedette di tipo Sar alla Guardia Costiera Italiana. Una è stata assegnata alla Capitaneria di Porto di Palermo. La cerimonia si è tenuta oggi in Banchina Grandi a Porto Levante. Si tratta del conferimento al Corpo delle Capitanerie di Porto di altre due delle cinque modernissime imbarcazioni dal valore complessivo di 10 milioni e 450 mila euro, inaffondabili e auto- raddrizzanti, destinate principalmente allo svolgimento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare.

Le unità realizzate per la Guardia Costiera italiana sono modernissimi mezzi in lega leggera di alluminio, inaffondabili e auto-raddrizzanti, lunghe circa 20 metri, larghe 4,5 metri, con un pescaggio di 0,95 metri. Le imbarcazioni sono state progettate per raggiungere una velocità massima continuativa di 35 nodi e sono in grado di ospitare fino a 200 persone. (ANSA).