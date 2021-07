Giovane polacco trovato morto a Capo Gallo,disposta autopsia

(ANSA) - PALERMO, 31 LUG - E' stata disposta l'autopsia sul corpo del giovane polacco di 23 anni trovato senza vita in una zona impervia a Capo Gallo a Palermo. Il giovane era sull'Isola per una vacanza e aveva deciso di fare un'escursione a Capo Gallo, dov'era arrivato a bordo di uno scooter preso a noleggio.

Poi l'incidente, forse una caduta accidentale dalla scogliera che avrebbe provocato la morte.

A notare il corpo è stata una coppia che stava perlustrando la zona del faro, sul versante di Isola delle Femmine, nella località conosciuta come Malpasso. I due sono tornati indietro, in un punto in cui c'era copertura telefonica, e hanno contattato il 118 segnalando il ritrovamento. A recuperare il corpo il persona del soccorso alpino. Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato Mondello. Il giovane indossava abiti sportivi e aveva uno zainetto in cui c'erano le chiavi dello scooter. La salma è stata portata al Policlinico. Da capire la causa della morte e se il giovane fosse con qualcuno.

Il consolato polacco ha avviato le procedure per rintracciare i familiari. (ANSA).