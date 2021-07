Sanità: Upmc, lascia Romoff, guidò espansione in Italia

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Il presidente e Ceo di Upmc (University of Pittsburgh Medical Center) Jeffrey Romoff, che ha guidato per due decenni l'espansione del gruppo americano anche in Italia tra cui il centro di trapianto di organi presso ISMETT a Palermo, passa la mano a Leslie Davies. Nel nostro paese Upmc Italia conta attualmente un organico di circa 1.200 dipendenti in diversi ospedali, centri oncologici e strutture ambulatoriali. Il gruppo sta inoltre sviluppando un importante centro di ricerca biomedica a Carini che promette progressi salvavita e una significativa crescita economica per la regione.

Davis ha più di 30 anni di esperienza nel campo dell'assistenza sanitaria, avendo recentemente ricoperto il ruolo di presidente della Health Services Division di Upmc. (ANSA).