Editoria: 'Il mare colore dei libri',anteprima con Savatteri

(ANSA) - PALERMO, 29 LUG - L'anteprima del festival "Il mare colore dei libri", vedrà la presenza dello scrittore Gaetano Savatteri nell'atrio del Palazzo Comunale di Marsala, dove l'autore esporrà il suo ciclo di racconti ambientati a Màkari, ispiratori dell'omonima serie televisiva.

Alla presenza del sindaco di Marsala, Massimo Grillo, e dell'assessore alla Cultura, Antonella Coppola, Savatteri dialogherà con lo scrittore Renato Polizzi, il giornalista Daniele Ienna e l'editore Ottavio Navarra, ideatore e direttore artistico del festival, in programma dal 6 all'8 agosto a Marsala.

"Con grande piacere - dice Navarra - avremo uno scrittore come Gaetano Savatteri per la preview del festival. Con i suoi racconti ambientati a Màkari, è nata la famosa fiction della Rai, ambientata in questi territori. Savatteri è anche direttore artistico di 'Una Marina di Libri', consolidato evento dell'editoria che si svolge a Palermo, a cui 'Il mare colore dei libri' si ispira. Siamo pronti per la partenza della prima edizione di questo festival che sarà anche una fiera del libro, con un ricco programma di appuntamenti. Ci saranno i marchi più prestigiosi del settore, che lavorano in Sicilia. Oltre quaranta gli incontri con scrittori e saggisti".

Il festival si terrà nella Villa Cavallotti. E' promosso da Navarra Editore, con il patrocinio del Comune di Marsala ed è organizzato in collaborazione con la Regione Siciliana - Po Fse Sicilia 2014 -2020. (ANSA).