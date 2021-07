Lavoro: associazioni formazione, in Sicilia mancano i fondi

(ANSA) - ROMA, 28 LUG - Le associazioni del settore della formazione professionale, anche a carattere nazionale, tra cui CiForma-Cifa, Cenfop Sicilia e Forma Sicilia, rispettivamente rappresentate da Lucia Alfieri, Massimo Papa e Gabriele Leanza, mettono in luce la "situazione estremamente critica per il settore della formazione in Sicilia: la Regione ha le casse vuote e mancano i soldi per la quota di cofinanziamento dei fondi europei", scrivono in una nota congiunta, rivolgendosi al presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci e ad altri membri della Giunta, cui chiedono "un tavolo di confronto, per fare chiarezza". Mentre il settore, "di fatto, è alla paralisi - va avanti la nota - con le associazioni datoriali che annunciano lo stato di crisi e mentre vengono avviate le procedure per il licenziamento collettivo dei lavoratori della formazione professionale, i suoi responsabili rilasciano dichiarazioni a dir poco inquietanti su una presunta manovra di assestamento per allineare il bilancio, misura a sua volta da discutersi in una data da definirsi (forse metà settembre), in ogni caso dopo le ferie. In un momento in cui anche un giorno di ritardo è inaccettabile, è opportuno che i governanti della Regione dimostrino ben altra attenzione e si conducano con ben altro stile. Dato che l'assenza della quota di cofinanziamento sospende tutti i pagamenti legati alle misure a valere sul Fondo sociale europeo, le associazioni chiedono l'assunzione piena di responsabilità e l'impegno concreto per giungere alla soluzione il prima possibile. Le ferie possono aspettare qualche giorno in nome del bene di un settore essenziale per il rilancio dell'economia e dell'occupazione della Regione", si chiude la nota. (ANSA).