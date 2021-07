Danza: Les Italiens de l'Opera in scena a Palermo e Taormina

(ANSA) - PALERMO, 28 LUG - Les Italiens de l'Opéra, la piccola compagnia di danza nata da un'idea di Alessio Carbone, primo ballerino del Corpo di ballo dell'Opéra di Parigi, si esibirà domenica 1 agosto per la prima tappa siciliana al Teatro Verdura di Palermo. Prossima tappa il 4 agosto al Teatro Antico di Taormina Dopo il successo della prima esibizione in terra siciliana, andato in scena nell'agosto 2020, nell'ambito della programmazione della Fondazione Tao Arte che è valso alla Compagnia il riconoscimento del Taobuk Award lo scorso ottobre 2020, anche quest'anno Les Italiens de l'Opéra fa tappa in Sicilia: "Il Sicilian Tour 2021 - spiega Alessio Carbone - ha l'ambizione di raggiungere il più ampio numero di spettatori, proponendo di portare la danza internazionale in luoghi, normalmente non dotati di strutture teatrali stabili, rendendo fruibile insieme il patrimonio storico-culturale dell'Isola e la danza. Per tale ragione si è pensato a luoghi dove miscelare la danza, con i suoi processi creativi e le sue regole estetiche, in questo caso i teatri antichi." Il Gala mette in scena alcuni estratti di assoli e pas de deux, in stile classico, neoclassico, e contemporaneo, del vasto repertorio della grande Compagnia francese. A rimarcare il loro legame con la terra d'origine italica, ma in questa occasione ancor di più poiché tra loro è presente un giovane ballerino palermitano, siciliano doc, Andrea Sarri. (ANSA).