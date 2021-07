Droga: serra con 200 piante di canapa, un arresto

(ANSA) - PALERMO, 27 LUG - I carabinieri hanno arrestato un trentenne di Bagheria, Danilo Lo Nardo, 30 anni, accusato di coltivazione di cannabis, detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato. I militari della compagnia di Bagheria con i colleghi della stazione di Trabia, hanno sorpreso il giovane in un immobile, in contrada Burgio a Trabia (Pa), dove era stata allestita una serra per la coltivazione "indoor" di cannabis, trovando circa 200 piante.

La serra era provvista di materiale fertilizzante, lampade alogene e ventilatori, il tutto allacciato abusivamente alla rete elettrica pubblica, così come confermato da una squadra di tecnici Enel. Su disposizione del pm, Lo Nardo è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida presso il tribunale di Termini Imerese. Le piante, una volta essiccate, avrebbero prodotto 200 chili di marijuana.

