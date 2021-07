Bellini Festival, apre il 23/9 con concerto soprano Houben

(ANSA) - CATANIA, 27 LUG - Sarà il soprano americano Lisa Houben la protagonista del 'Bellini Opera Gala' che il 23 settembre, a Palazzo Biscari, inaugurerà a Catania la 12/a edizione del Bellini Festival, che si concluderà il 3 novembre con un concerto in Cattedrale nel giorno del 220esimo anniversario dalla nascita del 'Cigno'. Fondato a Catania nel 2009 dal regista e scenografo Enrico Castiglione, in collaborazione con il Comune, la Regione Siciliana, il Teatro Bellini, l'università, la Camera di commercio e l'arcivescovado, il cartellone del Bellini Festival 2021 prevede una nutrita serie di opere, concerti, spettacoli di danza e di teatro, mostre, incontri e tavole rotonde, nonché la rassegna cinematografica, sempre attraverso le sue storiche sezioni: "Festival Belliniano" e "Bellini Opera Festival", dedicate allo spettacolo dal vivo, e "Bellini Renaissance", per l'approfondimento culturale e scientifico. Tra le novità, dopo il lungo periodo di assenza dovuto al lockdown, la nuova messa in scena della Norma. Il capolavoro belliniano ritornerà a Catania sul grande palcoscenico del Teatro Metropolitan con un cast di star internazionali: regia e scene di Enrico Castiglione, Amarilli Nizza (nel ruolo di Norma), Zoran Todorovich (Pollione), Gonca Dogan (Adalgisa), Filippo Micale (Flavio). Il coro e l'orchestra sinfonica del Festival Belliniano saranno diretti da Colin Attard. Un grande evento operistico che precede la messa in scena del secondo titolo belliniano della XIII edizione del Bellini Festival, La Sonnambula, che andrà in scena sempre al Teatro Metropolitan il 31 ottobre con un cast di prestigio internazionale e la regia di un'altra star della lirica: il baritono Renato Bruson. E' un nuovo allestimento del Bellini Festival realizzato in co-produzione con l'Opera di Hangzhou nell'ambito degli accordi Italia-Cina che grazie al Festival Belliniano di Catania prevede la rappresentazione di tutte le opere di Bellini nei maggiori teatri della Cina nei prossimi tre anni. (ANSA).