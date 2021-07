Tokyo: Garozzo argento nel fioretto

(ANSA) - TOKYO, 26 LUG - Il catanese Daniele Garozzo e' argento nel fioretto individuale a Tokyo 2020. L'azzurro ha perso 11-15 la finale con Cheung Ka Long, schermidore di Honk Kong. "Adesso fa molto male, c'è poco da dire": queste le prime parole di Daniele Garozzo ai microfoni di Raisport dopo la sconfitta nella finale di fioretto individuale. "Ho lasciato troppo il centro pedana ma non avevo le gambe per difendere tutta la pedana - ha detto Garozzo - Cheung Ka Long ha tirato benissimo, ha fatto stoccate importanti. Io avevo dei crampi, un po' di affaticamento. M'è capitato altre volte. In semifinale ero andato molto meglio". (ANSA).