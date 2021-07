Incendi: ancora in fiamme Bosco dei Sicani nell'Agrigentino

(ANSA) - BURGIO, 26 LUG - È tuttora in corso a Burgio, nell'Agrigentino, un vasto incendio che da ieri sta interessando una vasta area del "Bosco dei Sicani", polmone verde di quasi 6 mila ettari, tra i più rinomati in Sicilia. Le fiamme si sono sviluppate all'interno dell'area compresa tra le contrade Pizzicofino, Portella Rossa e Scibilla. Sul posto vigili del fuoco e personale del corpo forestale. Al lavoro dalle prime luci dell'alba anche due Canadair.

Il sindaco di Burgio Franco Matinella ha lanciato un appello alla cittadinanza affinché segnali alle autorità l'eventuale avvistamento di eventuali piromani contro "l'ennesimo, vergognoso e disgustoso spettacolo offerto da chi non sa fare a meno di bruciare intere macchie di verde e mandare in fumo ettari ed ettari di bosco". "Guardando il nostro bosco bruciare - ha aggiunto il primo cittadino - provo tanta tristezza e vergogna, e mi domando come si possa distruggere un luogo a noi così caro, come si possa sfregiare tanta bellezza". (ANSA).