Cinema: 120 film alla settima edizione di Animaphix (2)

(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - Al via domani la settima edizione di Animaphix che andrà avanti in presenza fino all'1 agosto nella settecentesca Villa Cattolica - Museo Guttuso di Bagheria.

120 i film proposti, di cui 31 anteprime nazionali e 2 internazionali, retrospettive, approfondimenti, mostre e omaggi.

Questa edizione, che negli scorsi mesi ha avuto una parentesi online con Animaphix Streaming Experience, si concluderà con Animaphix Young, il festival per le scuole, una finestra aperta sul cinema di animazione per bambini e ragazzi, fissata dal 12 al 15 ottobre.

Cuore del Festival sarà il programma competitivo che presenta 47 cortometraggi provenienti da tutto il mondo, di cui 36 per il concorso internazionale e 11 per la categoria di "Pittura Animata".

Nella competizione internazionale sarà poposto, in anteprima mondiale, il bengalese The Space Mail di Apurba Chakraborty (2021); il georgiano Abandoned Village (2020) di Mariam Kapanadze; i francesi Souvenir, Souvenir (2020) di Bastien Dubois e Under the Skin the Bark (2021) di Franck Dion; i lavori di un terzetto di autori russi con nuovi film come Vadim on a Walk (2021) di Sasha Svirsky, con la tenera storia d'amore di Boxbalet (2020) di Anton Dyakov e Naked (2019) del giovane talento Kirill Kachaturov.

Spazio anche ai film di autori impegnati in quella forma meticcia che è il documentario realizzato con tecniche di animazione.

A giudicare i film in concorso e ad assegnare il Premio al Miglior Cortometraggio di animazione e la menzione speciale spetterà a Michaela Pavlátová (regista, Repubblica Ceca), Mariusz Wiczynski (regista, Polonia) e Boris Labbé (video-artist, Francia). Il Premio intitolata a Renato Guttuso, per la categoria "Pittura Animata", sarà consegnato dalla giuria composta da Marco Carapezza (vice-presidente degli Archivi Guttuso, Italia), Alessia Cervini (docente di cinema, Italia), Mario Bellina (sceneggiatore e autore televisivo, Italia).

Il premio alla carriera sarà consegnato a Manfredo Manfredi, uno dei maestri dell'animazione italiana e a lui sarà dedicata una retrospettiva speciale dei suoi film. (ANSA).