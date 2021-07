Cammina per strada con sacchi pieni di marijuana, arrestato

(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - Camminava per strada a Carlentini (Sr) portando due grossi sacchi, all'interno c'erano foglie e fiori di marijuana, in totale 1,8 kg. Protagonista un minorenne che è stato arrestato dai carabinieri di Augusta e, su disposizione della Procura dei minori di Catania, accompagnato in un centro di prima accoglienza. (ANSA).