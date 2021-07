Donne e lavoro: a Samantha Di Laura il "Women value company"

(ANSA) - PALERMO, 23 LUG - "Scirocco Srl" di Samantha Di Laura, fa la differenza per il rapporto donna-lavoro attraverso politiche mirate di welfare aziendale. A riconoscerlo, Banca Intesa San Paolo e la Fondazione "Marisa Bellisario" in occasione della quinta edizione del premio "Women Value Company".

L'azienda, che ha sede a Menfi, in provincia di Agrigento, è specializzata nell'agroalimentare etico, ossia nel conciliare sostenibilità economica, ambientale e sociale creando reddito per gli agricoltori. È stata selezionata tra 800 piccole e medie imprese italiane che hanno partecipato al premio e che si sono aggiunte alle 4mila delle edizioni precedenti.

"Sono davvero felice per questo riconoscimento. In Sicilia si può fare impresa in modo etico, mettendo al centro le persone, senza pregiudizi di alcun tipo e puntando sul welfare e sullo sviluppo del talento- dice Samantha Di Laura- Tutti possiamo farlo investendo in cultura (non solo aziendale), benessere e sviluppo della professionalità. L'evoluzione di un territorio può partire anche dalle piccole aziende: una cultura aziendale inclusiva, costruita sul talento e sulle idee è motore di sviluppo per la regione e per l'intero Paese".

Il premio "Women Value Company", è ormai una solida realtà. Dal 2017 mette in primo piano il ruolo delle donne che, in ambiti diversi, si distinguono per concrete e innovative strategie e politiche di inclusione, partecipazione, promozione e conciliazione volta a potenziare il contributo femminile in azienda. (ANSA).