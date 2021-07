Diocesi Cefalù, 120 banchi a scuola villaggio Camerun

(ANSA) - PALERMO, 23 LUG - I missionari di Cefalù partiti lo scorso 16 luglio hanno raggiunto Bitsinda, un villaggio della diocesi di Obala in Camerun, immerso nella foresta e raggiungibile solo con il fuoristrada. Dopo la messa sono stati consegnati alla nuova scuola del villaggio 120 banchi per i bambini, tre cattedre e l'allestimento di un'aula realizzati dalla Diocesi di Cefalù grazie alla raccolta nelle parrocchie durante la Quaresima: uno dei frutti del progetto Obala Chiama Cefalù sostenuto dalla Caritas diocesana e dal Servizio Pastorale Cooperazione tra le Chiese e Migrantes.

Il saluto, la benedizione e l'abbraccio del vescovo Giuseppe Marciante, che sostiene il percorso comune di fraternità e le iniziative di collaborazione che la diocesi siciliana ha intrapreso con quella camerunense, sono stati portati dai missionari. Il villaggio è infatti isolato dalle comunicazioni e per questo motivo non è stato possibile realizzare il previsto collegamento dalla Sicilia.

Grazie alla donazione della Diocesi di Cefalù i bambini del villaggio non saranno più costretti a studiare in casa ma avranno la possibilità di farlo insieme a scuola. Un aiuto concreto di crescita per i più piccoli del villaggio.

Nei giorni scorsi i missionari hanno visitato il carcere di Obala, l'Oasi della Pace di Mbalmayo, i centri medici di Minkama e di Emana, il convento delle Carmelitane di Yaounde e varie esperienze e realtà della giovane chiesa africana (ANSA).