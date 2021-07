A Donnafugata Calici di stelle tra vino e danza

(ANSA) - PALERMO, 22 LUG - Arte e vino, musica e convivialità. È una prima assoluta, come avviene nel teatro, questa edizione di Calici di Stelle a Donnafugata nella Tenuta di Vittoria, ad Acate nel ragusano. La notte del 10 agosto quel luogo di lavoro, tra vigneti e cantina, diventerà palcoscenico di un evento esclusivo che rende omaggio a Carla Fracci, la grande étoile della Scala recentemente scomparsa.

"Abbiamo voluto richiamare l'esemplarità dell'artista e la sua dedizione nell'educare le nuove generazioni - spiega José Rallo di Donnafugata -. È stata con noi nel 2017 a Marsala, per salutare l'arrivo del Floramundi, Cerasuolo di Vittoria Docg, dando vita ad un incontro memorabile e appassionato. Una vita per l'arte, che ci piace ricordare, perché abbraccia tutti e ci ispira. La bellezza che la Fracci ci ha donato è quella da cui l'Italia deve ripartire, con fiducia, impegno e puntando all'eccellenza". José Rallo dialogherà con Elena De Laurentiis, ballerina, coreografa e direttore didattico del Liceo Coreutico "Antonio Locatelli" di Bergamo, di cui Carla Fracci negli ultimi anni aveva la direzione artistica. Ripercorreranno insieme questa missione educativa dell'artista, e annunceranno le performance tratte dal repertorio che ha reso celebre la Fracci nel mondo. Ad aprire la performance che vede la direzione artistica di Ilasi Ilàri, sarà la prima ballerina dell'Opera di Roma Rebecca Bianchi con Michele Satriano che proporrà l'entrance del primo atto di Giselle, un balletto romantico ambientato durante la vendemmia, che riassume in sé tutti gli elementi tecnici ed espressivi della danza classica.

Una notte di San Lorenzo che si ricorderà, oltre che per il balletto, per la rarità dei vini proposti - Antonio Rallo, wine-maker dell'azienda, li ha scelti dalla riserva di famiglia - in un territorio in cui Donnafugata ha messo solide radici.

"Abbiamo deciso di organizzare per la prima volta l'evento presso la nostra Tenuta di Acate- dichiara l' Ad Antonio Rallo - per farla conoscere agli appassionati. Qui abbiamo 36 ettari di vigneto, coltivati a Frappato e Nero D'Avola, e una cantina di ultima generazione recentemente aperta all'enoturismo. Calici di Stelle sarà un'occasione per brindare ad una promettente vendemmia e guardare con fiducia al futuro".

"Donnafugata partecipa da oltre 20 anni all'appuntamento estivo del Movimento Turismo del Vino - continua Josè Rallo -.

Quest'anno siamo felici di ospitare i winelover nella terra del Cerasuolo di Vittoria, l'unica Docg dell'isola. Un territorio vitivinicolo di pregio, con un grande patrimonio culturale, quello del Barocco, riconosciuto dall'Unesco e meta del turismo enogastronomico di qualità". Un evento esclusivo con posti limitati, nel rispetto della normativa anti-covid, che inizierà con una visita guidata al vigneto e alla cantina. Sarà poi la volta della degustazione vino-cibo, con la ricercata cucina di Villa San Bartolo, espressione delle materie prime del territorio. In abbinamento ai piatti sapientemente studiati dallo chef Marco Failla, una speciale selezione dei vini Donnafugata, comprese alcune annate storiche.

La conferenza stampa dell'evento è stata anche l'occasione per una previsione sulla vendemmia 2021 in Sicilia e nelle tenute di Donnafugata, dopo quella precedente che è stata la peggiore dal 1848 quando arrivò la filossera. "Il grande lavoro fatto in vigna e le condizioni meteo climatiche avute finora - spiega Antonio Rallo - stanno favorendo un equilibrato ciclo vegeto-produttivo. Prevediamo un'ottima annata nei vari territori: da Contessa Entellina fino all'Etna, da agosto a ottobre inoltrato sarà un a lunga vendemmia", (ANSA).